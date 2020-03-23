В Калининграде под медицинским наблюдением остаются 1145 человек

23 Март 2020 2020-03-23T12:34:44+03:00

Почти 2 тысячи человек уже обследовано на новый коронавирус

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В Калининградской области по состоянию на 23 марта обследовано 1988 человек нарастающим итогом на COVID-19. Об этом сообщает региональный штаб штаба по контролю за новой коронавирусной инфекцией.

Сейчас в регионе официально подтверждено 7 случаев заражения, при этом, один человек уже выздоровел.

Под медицинским наблюдением остаются 1145 человек, в том числе 16 в специальном учреждении «Паруса надежды» в Светлогорске.

ИСТОЧНИК KP.RU