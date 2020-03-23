В Калининграде заработал штаб помощи пожилым из-за распространения коронавируса

23 Март 2020 2020-03-23T12:41:11+03:00

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В Калининградской области волонтеры открыли штаб помощи пожилым людям, куда смогут обратиться пенсионеры, вынужденные оставаться дома из-за распространения коронавирусной инфекции.

«Волонтёры будут помогать тем одиноким пожилым людям, которые находятся на самоизоляции и не выходят на улицу. В этом случае добровольцы могут помочь в приобретении продуктов питания или лекарств, выносе мусора. Для участия приглашаются совершеннолетние граждане, не имеющие ОРВИ, а также молодежь от 16 лет для помощи в штабе проекта в Калининграде. Для этого нужно зарегистрироваться на портале добро.рф», – сообщила директор Калининградского добровольческого центра Евгения Демина.

Чтобы получить помощь волонтёров, людям старшего поколения необходимо позвонить по телефону горячей линии ОНФ по оказанию помощи пожилым и маломобильным гражданам по телефону 8-800-200-34-11 или оставить заявку на сайте ОНФ по ссылке.

Также в России начал свою работу сайт мывместе2020.рф. Он аккумулирует инициативы по оказанию помощи в период эпидемии коронавируса. Организации в разделе «Предложить помощь» могут разместить информацию о ресурсах, которыми они готовы поделиться, – продуктах, средствах, услугах и др. Помимо этого, сайт аккумулирует позитивные новости о добрых инициативах и реальных поступках.

ИСТОЧНИК KP.RU