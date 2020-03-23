2020-03-23T13:07:03+03:00
Дом. Семья

В Доме тропических птиц в Калининградском зоопарке начали размножаться попугаи

Птенец появился у пары желтоголовых аратинг
Александр КАТЕРУША
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..Фото: пресс-служба Калининградского зоопарка.
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В Калининградском зоопарке у молодой пары желтоголовых аратинг появился первенец. Птенец впервые вылетел из гнезда. Это первый детеныш, появившийся у крупных и средних попугаев после переезда в новый павильон «Дом тропических птиц».

Как сообщает пресс-служба зоопарка, птенец впервые вылетел из гнезда, до этого он прятался.

Внешне малыш выглядит здоровым. От родителей отличается пока не таким ярким окрасом. Он пуглив и предпочитает держаться рядом с матерью. Взрослые по-прежнему активно защищают его: кричат, когда киперы подходят слишком близко.

Пару желтоголовых аратинг – самца и самку – около двух лет назад Калининградскому зоопарку подарили горожане, но пара не размножалась.

ИСТОЧНИК KP.RU

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