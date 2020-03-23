В Калининграде грабитель избил девушку палкой

23 Март 2020 2020-03-23T13:10:11+03:00

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В девятом часу вечера на улице Муромской в Калининграде на 20-летнюю девушку налетел мужик, вооружены палкой, которой нанес бедняжке несколько ударов и отобрал мобильный телефон. Судя по целенаправленным действиям незнакомца, горожанка незадолго до этого где-то неудачно «засветила» свой гаджет ценой 60 тысяч рублей.

Полиция сработала четко - нападавшего задержали спустя всего несколько минут! Оказавшись в руках правоохранителей, 28-летний, ранее неоднократно судимый калининградец признался, что орудие преступления он выбросил. И добытый телефлн - тоже. А вот аэрозольный баллончик с перцовым газом то дли пожалел, то ли не успел.

За грабеж, бессмысленный и беспощадный, уголовнику грозит очередная отсидка сроком до 10 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU