В Калининграде грабитель избил девушку палкой
В девятом часу вечера на улице Муромской в Калининграде на 20-летнюю девушку налетел мужик, вооружены палкой, которой нанес бедняжке несколько ударов и отобрал мобильный телефон. Судя по целенаправленным действиям незнакомца, горожанка незадолго до этого где-то неудачно «засветила» свой гаджет ценой 60 тысяч рублей.
Полиция сработала четко - нападавшего задержали спустя всего несколько минут! Оказавшись в руках правоохранителей, 28-летний, ранее неоднократно судимый калининградец признался, что орудие преступления он выбросил. И добытый телефлн - тоже. А вот аэрозольный баллончик с перцовым газом то дли пожалел, то ли не успел.
За грабеж, бессмысленный и беспощадный, уголовнику грозит очередная отсидка сроком до 10 лет.
ИСТОЧНИК KP.RU