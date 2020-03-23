2020-03-23T13:24:58+03:00
Общество

Калининградский проект «Помогите мне вернуться домой» будут реализовывать в Москве

Пожилым москвичам в этом году планируется раздать не менее 500 нашивок с QR-кодами
Виктор Сергеев
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..Фото: пресс-служба правительства Калининградской области
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Опыт калининградцев по реализации социального проекта «Помогите мне вернуться домой» будут тиражировать в Москве. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Значок быстрого отклика с QR-кодом для идентификации людей, страдающих потерей памяти будет распространять также на территории Московской области.

Проект направлен на то, чтобы обеспечить людей, страдающих когнитивными нарушениями, в первую очередь, пожилых людей, специальным значком с QR-кодом с индивидуальным номером и телефоном контактного центра, по которому необходимо связаться в экстренном случае. Расшифровать код можно с помощью любого смартфона, на котором установлена общедоступная и бесплатная программа считывания QR-кода.

«Алгоритм работы проекта «Помогите мне вернуться домой» предполагает абсолютную безопасность для носителя индивидуального кода: номер носителя кода привязан к номеру телефона родственника или опекуна (иной информации в базе данных носителей не содержится). Таким образом, QR- код содержит информацию только с единым номером телефона экстренной службы и номером носителя. После звонка прохожего оператор контактного центра связывается с близкими человека, страдающего нарушениями памяти, и говорит, где обнаружили родственника», - отметили в пресс-службе правительства области.

На сегодняшний день жителям Калининградской области выдано около 800 значков с QR- кодом. Пожилым москвичам в этом году планируется раздать не менее 500 нашивок с QR-кодами. Также продолжится работа и в Калининградской области. Кроме того, будут раздаваться информационные листовки о проекте.

ИСТОЧНИК KP.RU

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