2020-03-23T13:32:15+03:00
Общество

Из Калининграда отменены рейсы в Минск, Варшаву, Ташкент и чартеры в Анталью

Рейсы по внутрироссийским направлениям выполняются по расписанию
Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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В России с понедельника, 23 марта, вводится временное ограничение на пассажирские авиаперевозки на территорию иностранных государств. Как сообщает пресс-служба калининградского аэропорта «Храброво», уже отменены рейсы из Калининграда в Минск, также чартерные рейсы в Анталью.

Ранее были отменены рейсы в Варшаву и Ташкент.

В пресс-службе аэропорта отметили, что рейсы по внутрироссийским направлениям выполняются согласно расписанию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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