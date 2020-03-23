Из Калининграда отменены рейсы в Минск, Варшаву, Ташкент и чартеры в Анталью
Рейсы по внутрироссийским направлениям выполняются по расписанию
.Фото: Александр Подгорчук
Изменить размер текста:
В России с понедельника, 23 марта, вводится временное ограничение на пассажирские авиаперевозки на территорию иностранных государств. Как сообщает пресс-служба калининградского аэропорта «Храброво», уже отменены рейсы из Калининграда в Минск, также чартерные рейсы в Анталью.
Ранее были отменены рейсы в Варшаву и Ташкент.
В пресс-службе аэропорта отметили, что рейсы по внутрироссийским направлениям выполняются согласно расписанию.
ИСТОЧНИК KP.RU