Главного тренера калининградской «Балтики» пригласили на «Матч ТВ»

23 Март 2020 2020-03-23T13:40:07+03:00

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Главный тренер ФК «Балтика» Евгений Калешин в понедельник 23 марта станет гостем в программе «Тотальный футбол» на телеканале «Матч ТВ». Об этом сообщается в официальной группе балтийцев в «ВКонтакте».

Ведущим передачи выступит Сергей Кривохарченко. Еще одним гостем студии станет экс-тренер подмосковных «Химок» Андрей Талалаев.

Программа начнется в 21:00 по калининградскому времени.

Отметим, в минувшее воскресенье «Балтика» провела двусторонний тренировочный матч между собой.

«Игроков «Балтики» разделили на две команды. Матч закончился победой «белых» 2:1. Дубль сделал Михаил Маркин. Еще один гол забил Аллеф», - говорится в сообщении пресс-службы команды.

ОЛИМП-первенство ФНЛ планируют возобновить 10 апреля.

ИСТОЧНИК KP.RU