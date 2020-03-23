Главного тренера калининградской «Балтики» пригласили на «Матч ТВ»
Главный тренер ФК «Балтика» Евгений Калешин в понедельник 23 марта станет гостем в программе «Тотальный футбол» на телеканале «Матч ТВ». Об этом сообщается в официальной группе балтийцев в «ВКонтакте».
Ведущим передачи выступит Сергей Кривохарченко. Еще одним гостем студии станет экс-тренер подмосковных «Химок» Андрей Талалаев.
Программа начнется в 21:00 по калининградскому времени.
Отметим, в минувшее воскресенье «Балтика» провела двусторонний тренировочный матч между собой.
«Игроков «Балтики» разделили на две команды. Матч закончился победой «белых» 2:1. Дубль сделал Михаил Маркин. Еще один гол забил Аллеф», - говорится в сообщении пресс-службы команды.
ОЛИМП-первенство ФНЛ планируют возобновить 10 апреля.
ИСТОЧНИК KP.RU