В пос. Малое Исаково вводится одностороннее движение на двух улицах

23 Март 2020 2020-03-23T14:22:03+03:00

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С понедельника, 23 марта, на улице Пушкинской в поселке Малое Исаково вводится одностороннее движение. Об этом сообщает пресс-служба администрации Гурьевского городского округа.

Движение будет односторонним до 23 мая от ул. Гурьевской до ул. Шатурской

Также вводится одностороннее движение на улице Гурьевской – от Северного обхода до ул. Пушкинской. На этом участке ограничения будут действовать до 10 июня.

ИСТОЧНИК KP.RU