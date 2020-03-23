2020-03-23T14:23:41+03:00
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Аэропорт «Храброво» прекратил зарубежные авитаперевозки

Теперь вернуться в Калининград из-за границы можно только транзитом через Москву
Игорь ОРЕХОВ
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Сегодня, 23 марта с 00:00 по московскому времени в аэропорту «Храброво» вводится временное ограничение на осуществление пассажирских авиаперевозок с территории Российской Федерации на территорию иностранных государств.

В связи с этим отменены рейсы из Калининграда в Минск, чартерные рейсы в Анталью, ранее были отменены рейсы в Варшаву и Ташкент. Калининградский аэропорт продолжает работу только по внутрироссийским направлениям, рейсы на которых выполняются согласно расписанию.

Получить дополнительную информацию можно у авиакомпаний и в справочной службе аэропорта «Храброво» по телефону +7 (4012) 30-03-00.

ИСТОЧНИК KP.RU

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