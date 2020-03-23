Из-за коронавируса на Куршской косе закрыли Визит-центр, сам нацпарк пока работает

23 Март 2020 2020-03-23T15:49:48+03:00

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Визит-центр национального парка закрывается в связи с опасностью распространения коронавируса

С понедельника 23 марта и до момента нормализации ситуации с распространением коронавируса все помещения Визит-центра национального парка «Куршская коса» закрываются. Как сообщает пресс-служба нацпарка, остается доступной и свободной для посещения территория музейного комплекса лишь под открытым небом.

«Нет ограничений для посещения экологических троп, маршрутов и иных туристических объектов на Куршской косе», - говорится в сообщении пресс-службы.

До 30 апреля отменены экскурсии на Биологической станции «Рыбачий» (полевой стационар «Фрингилла»).

- Как только мы будем уверены в безопасности пребывания наших гостей в Визит-центре, мы с радостью будем проводить «живые» экскурсии, а пока приглашаем знакомиться с увлекательной историей Куршской косы онлайн с помощью персонального путеводителя и видеороликов, которые мы для вас будем размещать на официальном сайте нацпарка и в социальных сетях, - сказал директор нацпарка Анатолий Калина.

ИСТОЧНИК KP.RU