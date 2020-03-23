Ольга Аринцева покинула пост председателя областной Общественной палаты
Председатель Общественной палаты Калининградской области Ольга Аринцева досрочно сложила свои полномочия. Она избрана представителем в Общественную палату России.
Выборы представителя состоялись на прошлой неделе.
«Исполнять обязанности председателя калининградской Общественной палаты до новых выборов будет Игорь Селиванов, выбранный из двух действующих замов с заметным перевесом. О назначении даты выборов нового председателя говорить сложно в связи с ограничительными мерами на деловые и иные публичные мероприятия из-за коронавиуса», - отметили в пресс-службе палаты.
Напомним, общественные палаты субъектов РФ должны в 30-дневный срок со дня инициирования президентом РФ процедуры формирования нового состава Общественной палаты РФ избрать в новый состав по одному представителю.
ИСТОЧНИК KP.RU