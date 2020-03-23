В Калининграде в детской областной больнице отремонтировали приемный покой

23 Март 2020 2020-03-23T15:59:52+03:00

На работы, а также новую мебель потратили 700 тысяч рублей

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В детской областной больнице в Калининграде отремонтировали приемный покой, детскую игровую зону, а также купили новую мебель. Всего было потрачено около 700 тысяч рублей, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Для проведения преобразований был заказан специальный дизайнерский проект, который увязал воедино цветовое решение помещения, размещение освещения, подборку игровых элементов для ребят разного возраста.

В результате в приемном покое полностью отремонтировали пол, потолок и стены, также там появился широкоформатный телеэкран, на котором демонстрируются мультфильмы для детей и полезная информация для родителей, в том числе по профилактике респираторных заболеваний. По периметру разместили новые диваны. Помимо этого, в помещении впервые смонтировали видеонаблюдение.

«Мы все сделали, для того чтобы наши пациенты ожидали приема врачей в более комфортных условиях, создали для них небольшую детскую площадку, окрасили помещение в приятные цвета, – подчеркнул главврач больницы Александр Маляров. – Теперь им будет чем заняться, и родителям тоже будет удобно. Самое главное, чтобы ребенок не боялся больничных стен, а заходил сюда, как в сказку».

Вторым этапом преобразований приемного покоя станет появление новой медицинской мебели в боксах, где врачи осматривают маленьких пациентов при поступлении.

ИСТОЧНИК KP.RU