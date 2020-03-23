Директора предприятия в Калининграде оштрафовали на 20 тысяч за невыплату зарплаты
Директора калининградского предприятия ООО «Вагонтрэйд Плюс» привлекли к административной ответственности и оштрафовали за невыплату зарплаты работникам. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
В декабре прошлого года директор не выплатил своим десятерым сотрудникам зарплату в размере 124 тысяч рублей. При этом, мужчина ранее уже привлекался к административной ответственности за нарушение трудового законодательства, однако выводов не сделал.
На него вновь завели административное дело, предпринимателя в итоге оштрафовали на 20 тысяч рублей. Но самое главное – работники предприятия получили зарплату.
ИСТОЧНИК KP.RU