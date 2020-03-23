Директора предприятия в Калининграде оштрафовали на 20 тысяч за невыплату зарплаты

23 Март 2020 2020-03-23T16:09:30+03:00

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Директора калининградского предприятия ООО «Вагонтрэйд Плюс» привлекли к административной ответственности и оштрафовали за невыплату зарплаты работникам. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

В декабре прошлого года директор не выплатил своим десятерым сотрудникам зарплату в размере 124 тысяч рублей. При этом, мужчина ранее уже привлекался к административной ответственности за нарушение трудового законодательства, однако выводов не сделал.

На него вновь завели административное дело, предпринимателя в итоге оштрафовали на 20 тысяч рублей. Но самое главное – работники предприятия получили зарплату.

ИСТОЧНИК KP.RU