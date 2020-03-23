Эксперты назвали отрасль в Калининграде с самыми высокими зарплатами

23 Март 2020 2020-03-23T16:41:16+03:00

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Калининградская область находится на 38-м месте среди регионов РФ по уровню зарплат. Об этом говорится в исследовании, проведенном «РИА Новости».

Самые высокие зарплаты в регионе, по данным исследования, в финансовом секторе. В среднем, это 58 тысяч рублей.

В среднем по стране, в 2019 году номинальные зарплаты выросли на 9,1% — примерно до 41 тысячи рублей (с учетом выплаты НДФЛ). При этом разница между субъектами существенная. Например, в Сахалинской области зарплаты за год увеличились на 15%, еще в восьми регионах рост превышал 10%, а в Хакасии находился около нуля.

Самую высокую зарплату в России получают сахалинские нефтяники — в среднем они зарабатывают свыше 350 тысяч рублей в месяц. Это в полтора раза больше, чем зарплата московских финансистов, которая достигает 200 тысяч. Нефтяники из Ямало-Ненецкого округа могут похвастаться третьим по величине доходом — их средний заработок превышает 150 тысяч рублей.

На последней строчке рейтинга в этом году оказались госслужащие из Псковской области, получающие в среднем 35 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU