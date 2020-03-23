2020-03-23T16:41:30+03:00
Происшествия

Калининградец зарезал товарища, уронившего на пол кастрюлю

Конфликт с фатальными последствиями произошел в строительном вагончике
Игорь ОРЕХОВ
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Вечером 10 октября прошлого года в поселке Шоссейное Гурьевского района «случилося несчастье». В строительном вагончике собралась компания работяг – естественно, сидели не на сухую. После того как пить, кроме воды, стало больше нечего, все полегли фактически там же, где сидели. За исключением одного бедолаги, который запоздал к отбою, а вдобавок, когда входил в вагончик, еще и грохнул на пол кастрюлю.

От металлического звона пробудился один из пролетариев, который…э-э-э… сделал замечание товарищу по классу. И немедленно был послан по известному адресу. Оскорбленный не поленился встать и двинуть оскорбителя кулаком в лицо. Однако оппонент разразился новой порцией нецензурной ругани. Тогда мужик, с которого сон слетел окончательно, десницей схватил охальника за горло и прижал к стенке. А другой рукой нашарил на столе нож, которым незадолго до того резали закусь, и вонзил его в шею жертвы.

- От полученного ранения мужчина скончался на месте происшествия спустя непродолжительное время.

Это уже произнес в суде государственный обвинитель. А судья назначил обвиняемому наказание - 8 лет 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

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