На территории Форта №5 отреставрировали пушки времен Великой Отечественной войны
В Калининграде на территории музея «Форт №5» завершены работы по обновлению открытой экспозиции, в которую входит боевая техника и вооружение времен Великой Отечественной войны.
Как сообщает пресс-служба музея, в порядок привели более 20 исторических экспонатов, среди которых артиллерийские пушки и гаубица, торпеды, глубинные бомбы, артиллерийские части знаменитых реактивных минометов «Катюша».
На работы по обновлению музейной боевой техники региональным министерством по культуре и туризму ранее было выделено более 1 млн 100 тыс рублей.
На эти деньги специалисты очистили орудия от старой краски и ржавчины, обработали антикоррозийным составом, загрунтовали и покрасили.
ИСТОЧНИК KP.RU