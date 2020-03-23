На территории Форта №5 отреставрировали пушки времен Великой Отечественной войны

23 Март 2020 2020-03-23T16:47:24+03:00

На работы потратили более 1 млн рублей

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В Калининграде на территории музея «Форт №5» завершены работы по обновлению открытой экспозиции, в которую входит боевая техника и вооружение времен Великой Отечественной войны.

Как сообщает пресс-служба музея, в порядок привели более 20 исторических экспонатов, среди которых артиллерийские пушки и гаубица, торпеды, глубинные бомбы, артиллерийские части знаменитых реактивных минометов «Катюша».

На работы по обновлению музейной боевой техники региональным министерством по культуре и туризму ранее было выделено более 1 млн 100 тыс рублей.

На эти деньги специалисты очистили орудия от старой краски и ржавчины, обработали антикоррозийным составом, загрунтовали и покрасили.

ИСТОЧНИК KP.RU