Стали известны места размещения фоторадаров на этой неделе в Калининградской области
Региональное управление ГИБДД опубликовало места размещения передвижных комплексов автоматической фиксации нарушений Правил дорожного движения на территории
Калининградской области на этой неделе.
С 24 по 30 марта передвижные фоторадары будут установлены:
1. На 61 километре автодороги «Калининград – Черняховск – Нестеров до
границы с Литовской республикой».
2. На 71 километре автодороги «Калининград – Черняховск – Нестеров до
границы с Литовской республикой».
3. На 29 километре автодороги «Калининград – Балтийск».
4. На 32 километре автодороги «Калининград – Балтийск».
5. На 46 километре автодороги «Калининград – Балтийск».
6. На 62 километре автодороги «Советск – Гусев».
7. В пос. Красноторовка, автодорога «Романово – Пионерский – Сальское –
Янтарный»
8. В пос.Переславское, автодорога «Романово-Калининград».
9. Привокзальная площадь аэропорта «Храброво».
В ведомстве напоминают, что установка табличек «Фотовидеофиксация»
перед участками дорог, на которых установлены передвижные средства фиксации,
не требуется. Отсутствие такой таблички не является основанием отмены
постановлений о наложении административного штрафа.
ИСТОЧНИК KP.RU