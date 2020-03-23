Стали известны места размещения фоторадаров на этой неделе в Калининградской области

23 Март 2020 2020-03-23T16:54:23+03:00

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Региональное управление ГИБДД опубликовало места размещения передвижных комплексов автоматической фиксации нарушений Правил дорожного движения на территории

Калининградской области на этой неделе.

С 24 по 30 марта передвижные фоторадары будут установлены:

1. На 61 километре автодороги «Калининград – Черняховск – Нестеров до

границы с Литовской республикой».

2. На 71 километре автодороги «Калининград – Черняховск – Нестеров до

границы с Литовской республикой».

3. На 29 километре автодороги «Калининград – Балтийск».

4. На 32 километре автодороги «Калининград – Балтийск».

5. На 46 километре автодороги «Калининград – Балтийск».

6. На 62 километре автодороги «Советск – Гусев».

7. В пос. Красноторовка, автодорога «Романово – Пионерский – Сальское –

Янтарный»

8. В пос.Переславское, автодорога «Романово-Калининград».

9. Привокзальная площадь аэропорта «Храброво».

В ведомстве напоминают, что установка табличек «Фотовидеофиксация»

перед участками дорог, на которых установлены передвижные средства фиксации,

не требуется. Отсутствие такой таблички не является основанием отмены

постановлений о наложении административного штрафа.

ИСТОЧНИК KP.RU