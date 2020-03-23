В Калининградской области за сутки не выявлено новых случаев коронавируса
.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Изменить размер текста:
За последние сутки в России выявлен 71 случай новой коронавирусной инфекции, все из них – в Москве. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.
Все заболевшие посещали страны, неблагополучные по коронавирусной инфекции, в последние две недели. Они изолированы и находятся в инфекционных боксах.
Сейчас в Калининградской области официально подтверждено 7 случаев заболевания новой инфекцией, при этом, один человек уже выздоровел.
Под медицинским наблюдением остаются 1145 человек, в том числе 16 в специальном учреждении «Паруса надежды» в Светлогорске
ИСТОЧНИК KP.RU