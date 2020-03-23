В Калининградской области за сутки не выявлено новых случаев коронавируса

23 Март 2020 2020-03-23T17:03:47+03:00

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За последние сутки в России выявлен 71 случай новой коронавирусной инфекции, все из них – в Москве. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

Все заболевшие посещали страны, неблагополучные по коронавирусной инфекции, в последние две недели. Они изолированы и находятся в инфекционных боксах.

Сейчас в Калининградской области официально подтверждено 7 случаев заболевания новой инфекцией, при этом, один человек уже выздоровел.

Под медицинским наблюдением остаются 1145 человек, в том числе 16 в специальном учреждении «Паруса надежды» в Светлогорске

ИСТОЧНИК KP.RU