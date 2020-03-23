На выходных в Калининградской области задержали 16 пьяных водителей
В минувшие выходные в Калининградской области инспекторы ГИБДД выявили и отстранили от управления 16 пьяных водителей. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
Трое жителей региона сели пьяными за руль, уже будучи лишенными прав. За повторное пьяное вождение им грозит уголовная ответственность, вплоть до лишения свободы, либо штраф в размере до 300 тысяч рублей.
Если вы стали свидетелем грубого нарушения водителем правил дорожного движения, в том числе управления транспортом водителем в нетрезвом состоянии, необходимо сообщить об этом по телефону 8(4012) 552-811.
ИСТОЧНИК KP.RU