На выходных в Калининградской области задержали 16 пьяных водителей

23 Март 2020 2020-03-23T17:16:12+03:00

Изменить размер текста: A A

В минувшие выходные в Калининградской области инспекторы ГИБДД выявили и отстранили от управления 16 пьяных водителей. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Трое жителей региона сели пьяными за руль, уже будучи лишенными прав. За повторное пьяное вождение им грозит уголовная ответственность, вплоть до лишения свободы, либо штраф в размере до 300 тысяч рублей.

Если вы стали свидетелем грубого нарушения водителем правил дорожного движения, в том числе управления транспортом водителем в нетрезвом состоянии, необходимо сообщить об этом по телефону 8(4012) 552-811.

ИСТОЧНИК KP.RU