2020-03-23T17:45:42+03:00
Происшествия

Калининградец зарезал приятеля, расчленил и по частям вынес на пустырь

Житель города Неман признался, что расправился со своей жертвой по ходу праздничного застолья
Игорь ОРЕХОВ
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Можно себе представить, какие эмоции испытали жители города Неман, обнаружившие на пустыре в районе местной улицы Победы тело мужчины без рук и ног! Впрочем, конечности вскоре нашлись неподалеку.

Сотрудники межрайонного следственного отдела Следственного управления СКР по Калининградской области. Которые занялись расследованием, установили, что причиной смерти человека стало колото-резаное ранение шеи.

- В ходе грамотно спланированных следственных действий удалось установить причастность к совершению указанного преступления 34-летнего местного жителя, - сообщили в СУ СКР.

Согласно предварительным данным, вечером 23 февраля в квартире по улице Красноармейской этот неманчанин вместе со своим 36-летним приятелем отмечали мужской праздник – День защитника Отечества. Как это нередко бывает, по ходу застолья поссорились, и один из собутыльников пырнул ножом другого.

Когда убийца понял, что дружок не дышит, решил замести следы. Действовал, как мог: перетащил труп в подвал своего дома, отрезал конечности и через несколько дней тайком перенес останки в укромное местечко.

- Уголовное дело возбуждено по признакам статьи УК РФ «Убийство», и подозреваемый уже дал признательные показания, - добавили в региональном СУ СКР. - В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение. Следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании в отношении данного гражданина меры пресечения в виде заключения под стражу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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