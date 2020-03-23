Калининградец зарезал приятеля, расчленил и по частям вынес на пустырь
Можно себе представить, какие эмоции испытали жители города Неман, обнаружившие на пустыре в районе местной улицы Победы тело мужчины без рук и ног! Впрочем, конечности вскоре нашлись неподалеку.
Сотрудники межрайонного следственного отдела Следственного управления СКР по Калининградской области. Которые занялись расследованием, установили, что причиной смерти человека стало колото-резаное ранение шеи.
- В ходе грамотно спланированных следственных действий удалось установить причастность к совершению указанного преступления 34-летнего местного жителя, - сообщили в СУ СКР.
Согласно предварительным данным, вечером 23 февраля в квартире по улице Красноармейской этот неманчанин вместе со своим 36-летним приятелем отмечали мужской праздник – День защитника Отечества. Как это нередко бывает, по ходу застолья поссорились, и один из собутыльников пырнул ножом другого.
Когда убийца понял, что дружок не дышит, решил замести следы. Действовал, как мог: перетащил труп в подвал своего дома, отрезал конечности и через несколько дней тайком перенес останки в укромное местечко.
- Уголовное дело возбуждено по признакам статьи УК РФ «Убийство», и подозреваемый уже дал признательные показания, - добавили в региональном СУ СКР. - В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение. Следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании в отношении данного гражданина меры пресечения в виде заключения под стражу.
ИСТОЧНИК KP.RU