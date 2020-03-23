В Черняховске заработал центр помощи семьям с детьми
С понедельника, 23 марта, в Черняховске заработал центр помощи семьям. Там можно получить консультацию педагога-психолога, учителя-дефектолога и учителя-логопеда, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Средняя продолжительность консультирования родителей занимает 45 минут, для детей организована комната отдыха и развлечений.
Ранее подобные центры открылись в Балтийске, Правдинске, Советске, Зеленоградске, Гусеве и Калининграде. За 2019 год специалисты Центра диагностики и консультирования детей и подростков оказали более 41 тысяч консультаций родителей по различной тематике.
Центр работает на улице Пионерской, 12, на прием можно записаться по телефону +7-921-612-11-90 или по электронной почте - chernyahovsk_cdik@bk.ru.
Услуги специалистов предоставляются для семей, проживающих в Нестеровском, Черняховском и Гвардейском городских округах.
ИСТОЧНИК KP.RU