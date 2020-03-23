2020-03-23T18:08:59+03:00
Общество

В Черняховске заработал центр помощи семьям с детьми

Там можно получить консультацию узких специалистов
Виктор Сергеев
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..Фото: пресс-служба правительства Калининградской области
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С понедельника, 23 марта, в Черняховске заработал центр помощи семьям. Там можно получить консультацию педагога-психолога, учителя-дефектолога и учителя-логопеда, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Средняя продолжительность консультирования родителей занимает 45 минут, для детей организована комната отдыха и развлечений.

Ранее подобные центры открылись в Балтийске, Правдинске, Советске, Зеленоградске, Гусеве и Калининграде. За 2019 год специалисты Центра диагностики и консультирования детей и подростков оказали более 41 тысяч консультаций родителей по различной тематике.

Центр работает на улице Пионерской, 12, на прием можно записаться по телефону +7-921-612-11-90 или по электронной почте - chernyahovsk_cdik@bk.ru.

Услуги специалистов предоставляются для семей, проживающих в Нестеровском, Черняховском и Гвардейском городских округах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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