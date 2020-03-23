2020-03-23T18:36:10+03:00
Происшествия

Двое из правительства Калининградской области отправлены под домашний арест

Сотрудниц отдела лицензирования подозревают в получении взяток от торговцев алкоголем
Игорь ОРЕХОВ
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Сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Калининградской области при содействии регионального правительства выявлены факты взяточничества во властной структуре. Попались 40-летняя начальник отдела лицензирования областного Министерства экономического развития, промышленности и торговли и ее 35-летняя подчиненная. По версии правоохранителей, дамы регулярно оказывали предпринимателям помощь в получении лицензий на торговлю алкоголем. Не за красивые глаза, конечно, общая сумма взяток, по предварительным оценкам, составила 20 тысяч рублей.

На основании материалов полиции Следственное управление СКР по области возбудило уголовное дело о получении взятки группой лиц по предварительному сговору. На рабочих местах подозреваемых, а также в их жилищах уже провели обыски, изъяв документы, компьютеры, а также другие улики.

- В настоящее время по ходатайству следствия судом в отношении начальника отдела избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, - сообщила начальник пресс-службы регионального УМВД РФ Светлана Поставничая. - Сотрудники УЭБиПК оказывают оперативное сопровождение расследованию. Всех, кому известны факты противоправной деятельности, к которым причастны подозреваемые, просят обратиться по телефону 55-11-88 или лично по адресу: Калининград, Советский переулок, 8. Конфиденциальность гарантируется!

ИСТОЧНИК KP.RU

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