2020-03-23T18:47:08+03:00
Звезды

В Калининграде на судне «Витязь» монтируют экспозиции

Увидеть выставки горожане смогут, когда музей откроется для посещения
Александр КАТЕРУША
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..Фото: Александр КАТЕРУША
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Пока калининградский Музей Мирового океана закрыт для посетителей, на «Витязе» идет монтаж экспозиций. Судно, напомним, в конце декабря 2019 года вернулось после ремонта из дока.

Как сообщает пресс-служба музея, к уже открытым помещениям добавилась каюта IV «Витязь», где можно познакомиться с историей научного флота и экспедициями легендарного научно-исследовательского судна.

Идет монтаж зала, посвященного первым российским кругосветкам, и восстановление экспозиции, рассказывающей о полярных походах.

Готовится и новый проект «Русская Америка». Идея будущей выставки –рассказать о первых русских на берегах Америки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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