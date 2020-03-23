В Калининграде на судне «Витязь» монтируют экспозиции
Пока калининградский Музей Мирового океана закрыт для посетителей, на «Витязе» идет монтаж экспозиций. Судно, напомним, в конце декабря 2019 года вернулось после ремонта из дока.
Как сообщает пресс-служба музея, к уже открытым помещениям добавилась каюта IV «Витязь», где можно познакомиться с историей научного флота и экспедициями легендарного научно-исследовательского судна.
Идет монтаж зала, посвященного первым российским кругосветкам, и восстановление экспозиции, рассказывающей о полярных походах.
Готовится и новый проект «Русская Америка». Идея будущей выставки –рассказать о первых русских на берегах Америки.
ИСТОЧНИК KP.RU