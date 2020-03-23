2020-03-23T18:57:55+03:00
Общество

Федеральные чиновники едва не оставили Калининград без круп и макарон

Сейчас грузоперевозки в Калининградскую область продолжаются, дефицита нет и не предвидится, уверен калининградский сенатор
Виктор Сергеев
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..Фото: Иван МАРКОВ
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После введения запрета на экспорт крупяных и мучных изделий, следовавшие в Калининград фуры встали у границ выезда. Об этом на своей странице в «Фейсбук» написал член Совета Федерации от Калининградской области Алексей Коротков.

По словам сенатора, фуры встали в Брянской области, не получая разрешения Россельхознадзора.

« Кроме фур, это затрагивает все виды транспорта, задействованные в доставке необходимых продуктов: железнодорожный транспорт и морской. Получил сегодня утром звонки местных поставщиков продуктов питания, связался с Дмитрием Кусковым, министром эконом развития Калининградской области. В течение трех часов в ручном режиме исправили ситуацию, и грузы получили допуск на пересечение границ», - написал Коротков.

Он не исключил сложности прохождения санитарного контроля на литовской и польской таможне, из-за чего может быть увеличено время доставки товаров.

«Но тем не менее, грузоперевозки в Калининградскую область продолжаются, дефицита нет и не предвидится», - добавил член Совета Федерации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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