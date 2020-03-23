С Северного обхода уберут оказавшийся на проезжей части столб
Во вторник, 24 марта, на автодороге Северный обход начнутся работы по демонтажу опоры ЛЭП, которая оказалась на разделительной полосе. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.
Для проведения работ планируется кратковременное перекрытие движения транспорта.
Во вторник с 10.00 до 17.00 планируется перекрытие движения несколько раз по 15 минут на участке дороги от выезда с Гурьевска до въезда на Северный обход.
В пятницу, 27 марта, с 10:00 до 17:00 планируется перекрытие движения несколько раз по 15 минут участка в районе съезда на разворот под путепроводом с железной дорогой в сторону Гурьевска.
ИСТОЧНИК KP.RU