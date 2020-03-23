С Северного обхода уберут оказавшийся на проезжей части столб

23 Март 2020 2020-03-23T19:03:01+03:00

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Во вторник, 24 марта, на автодороге Северный обход начнутся работы по демонтажу опоры ЛЭП, которая оказалась на разделительной полосе. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Для проведения работ планируется кратковременное перекрытие движения транспорта.

Во вторник с 10.00 до 17.00 планируется перекрытие движения несколько раз по 15 минут на участке дороги от выезда с Гурьевска до въезда на Северный обход.

В пятницу, 27 марта, с 10:00 до 17:00 планируется перекрытие движения несколько раз по 15 минут участка в районе съезда на разворот под путепроводом с железной дорогой в сторону Гурьевска.

ИСТОЧНИК KP.RU