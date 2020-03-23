В Зеленоградске на променаде установили подъемный кран

23 Март 2020 2020-03-23T19:35:40+03:00

С его помощью плавсредства будут опускать к воде

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В Зеленоградске на променаде возле базы поисково-спасательного подразделения установили подъемный кран. Как сообщает администрация муниципалитета, его закупили специально для спуска и подъема спасательных плавсредств. Грузоподъемность крана – 500 кг.

Отмечается, что ранее региональное управление МЧС России обращалось в администрацию по вопросу обеспечения спуска средств спасения с променада к морю.

В 2019 году администрация Зеленоградска за 850 тысяч рублей купила гидроцикл с тележкой. За прошлый купальный сезон с его помощью было спасено 9 человек, которых уносило на надувных матрасах в море.

ИСТОЧНИК KP.RU