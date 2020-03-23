В Калининграде резко увеличились очереди за льготными картами «Волна Балтики»
Пока все льготники в Калининграде не получат транспортную карту «Волна Балтики», «бумажные» проездные отменять не планируется. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.
Власти отмечают резкое увеличение количества льготников, которые одновременно пошли получать карту к организатору пассажирских перевозок.
«Традиционно с 20 по 25 числа каждого месяца наблюдается наплыв желающих оформить проездной. Но тут, то ли информация о том, что Калининград-ГорТранс «обкатывает» стационарные валидаторы сработала своего рода «триггером», то ли всеобщая «коронавирусная» атмосфера располагает к возникновению ажиотажа на ровном месте, но факт остаётся фактом – людей стало в три раза больше», - отметили в администрации города.
Власти просят льготников при возможности запланировать свой визит в офис к организатору пассажирских перевозок (Гагарина, 103) за получением транспортной карты «Волна Балтики» в первой половине апреля. Активировать карту потом можно будет в любом пункте продаж ЦОДИПП (а также четырёх киосках ГК «Пресса», список которых можно посмотреть на сайте volna39.ru).
ИСТОЧНИК KP.RU