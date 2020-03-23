Калининградский ресторан засудили за незаконное использование товарного знака
Калининградский ресторан «PRO FARШ» засудила сеть бургерных #FARШ (совместное предприятие «Мираторга» и ресторатора Аркадия Новикова) за незаконное использование товарного знака. Арбитражный суд Калининградской области взыскал с предпринимателей в пользу сети 2 миллиона рублей. Кроме того, суд запретил ответчику использовать наименование «PRO FARШ», а в случае неисполнения решения суда нарушителя обязали выплачивать судебную неустойку в 12 тысяч рублей ежедневно.
Ранее за копирование товарного знака компания уже отсудила крупные суммы у бургерных в Ростове-на-Дону и Оренбурге.
ИСТОЧНИК KP.RU