Калининградский ресторан засудили за незаконное использование товарного знака

23 Март 2020 2020-03-23T21:34:57+03:00

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Калининградский ресторан «PRO FARШ» засудила сеть бургерных #FARШ (совместное предприятие «Мираторга» и ресторатора Аркадия Новикова) за незаконное использование товарного знака. Арбитражный суд Калининградской области взыскал с предпринимателей в пользу сети 2 миллиона рублей. Кроме того, суд запретил ответчику использовать наименование «PRO FARШ», а в случае неисполнения решения суда нарушителя обязали выплачивать судебную неустойку в 12 тысяч рублей ежедневно.

Ранее за копирование товарного знака компания уже отсудила крупные суммы у бургерных в Ростове-на-Дону и Оренбурге.

ИСТОЧНИК KP.RU