В садовом товариществе под Багратионовском сгорел дом и теплица
К счастью, обошлось без пострадавших
.Фото: Александр КАТЕРУША
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Пожар в садовом товариществе «Румб» в багратионовском районе случился в понедельник 23 марта. На часах было 13.54, когда поступило сообщение о том, что в поселке Нивенское горит дом.
Как рассказали в пресс-службе МЧС России по Калининградской области, сгорел деревянный садовый домик. Также огонь повредил стоящую рядом теплицу.
О пострадавших не сообщается.
ИСТОЧНИК KP.RU