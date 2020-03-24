2020-03-24T09:47:51+03:00
Происшествия

В садовом товариществе под Багратионовском сгорел дом и теплица

К счастью, обошлось без пострадавших
Александр КАТЕРУША
Поделиться:
..Фото: Александр КАТЕРУША
Изменить размер текста:

Пожар в садовом товариществе «Румб» в багратионовском районе случился в понедельник 23 марта. На часах было 13.54, когда поступило сообщение о том, что в поселке Нивенское горит дом.

Как рассказали в пресс-службе МЧС России по Калининградской области, сгорел деревянный садовый домик. Также огонь повредил стоящую рядом теплицу.

О пострадавших не сообщается.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Калининградские волонтеры объединятся для поиска пожилого мужчины
В мэрии Калининграда сообщили, на каких улицах во вторник нет воды и света
В ДТП на ул. Орудийной в Калининграде пострадали два человека
В Калининградской области вылов корюшки увеличился на 55 процентов
На ул. А. Невского в Калининграде «Митсубиси» врезался в маршрутку
Власти: Около 60 калининградцев остаются за границей
В садовом товариществе под Багратионовском сгорел дом и теплица
Калининградский ресторан засудили за незаконное использование товарного знака
В Калининграде резко увеличились очереди за льготными картами «Волна Балтики»
В Зеленоградске на променаде установили подъемный кран
С Северного обхода уберут оказавшийся на проезжей части столб
Федеральные чиновники едва не оставили Калининград без круп и макарон
В Калининграде на судне «Витязь» монтируют экспозиции
Двое из правительства Калининградской области отправлены под домашний арест
В Черняховске заработал центр помощи семьям с детьми
Калининградец зарезал приятеля, расчленил и по частям вынес на пустырь