В садовом товариществе под Багратионовском сгорел дом и теплица

24 Март 2020 2020-03-24T09:47:51+03:00

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Пожар в садовом товариществе «Румб» в багратионовском районе случился в понедельник 23 марта. На часах было 13.54, когда поступило сообщение о том, что в поселке Нивенское горит дом.

Как рассказали в пресс-службе МЧС России по Калининградской области, сгорел деревянный садовый домик. Также огонь повредил стоящую рядом теплицу.

О пострадавших не сообщается.

ИСТОЧНИК KP.RU