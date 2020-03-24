Власти: Около 60 калининградцев остаются за границей

24 Март 2020 2020-03-24T10:36:19+03:00

Из них менее десяти человек – на территории Германии

Изменить размер текста: A A

Около 300 обращений с вопросами о возвращении жителей региона из-за рубежа поступает ежедневно на горячие линии, организованные правительством Калининградской области. Об этом сообщила руководитель областного Агентства по международным и межрегиональным связям Алла Иванова.

По ее словам, наибольшее число обращений касается транзитного проезда граждан через территорию Литвы в Калининградскую область. Напомним, с прошлой недели по решению литовской стороны он разрешен только на двух поездах.

По последним данным за границей находятся около 60 жителей Калининградской области.

- Это те, кто заявил о себе, как нуждающихся в помощи с возвращением, то есть позвонили на горячие линии или написали в аккаунты МИД, - рассказала Алла Иванова, отметив, что наши земляки на Тенерифе и в Испании.

Группа калининградских туристов прилетела 23 марта чартером из Марокко.

Не менее десяти человек еще находятся на территории Германии.

- По нашей просьбе Посольство России прямо по границам проехало, выискивая машины с калининградскими номерами, но таких пока не обнаружило. По нашим данным, в Германии сейчас остаются порядка десяти туристов из Калининградской области. Вместе с Посольством продолжаем работу по их возвращению, - отметила Алла Иванова.

Власти региона рекомендуют всем жителям Калининградской области, которые столкнулись с трудностями при возвращении из-за границы, сообщить о своей ситуации на горячие линии МИД России, обратиться в российские дипломатические учреждения.

Оперативные дежурные ситуационно-кризисного центра МИД РФ работают в круглосуточном режиме по телефонам:

+7(495) 587 88 60;

+7(499) 244 19 77;

+7 (499) 244 19 88;

+7(499) 244 28 47.

Информацию россияне также могут передать через мессенджер WhatsApp на номер +7 985 046 52 97.

Оставлять сообщения можно также в аккаунтах МИД РФ в социальных сетях (Facebook, Twitter, Instagram, ВКонтакте).

ИСТОЧНИК KP.RU