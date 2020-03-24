2020-03-24T10:34:01+03:00
Общество

В Калининградской области вылов корюшки увеличился на 55 процентов

Виктор Сергеев
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..Фото: Виктор Буздин
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В Калининградской области продолжается путина корюшки и салаки. Как сообщили «Комсомолке» в Западно-Балтийском управлении Росрыболовства, в этом году объем вылова корюшки увеличился более чем на половину.

По данным ведомства, в прошлом году к середине марта было добыто 7,8 тонн рыбы, что составляло только 2% от рекомендованного объема вылова, в этом году уже добыто 231,4 тонны, что составляет почти 58% от рекомендованного объема вылова. Промыслом корюшки в Куршском заливе занимаются 38 рыбодобывающих организаций, с начала года им выдано 98 разрешений на добычу.

«Поскольку в этом году была теплая зима и на заливах не было льда, то основная добыча корюшки приходится на залив, в реках в этом году вылов незначительный», - рассказал руководитель Западно-Балтийского территориального управления Росрыболовства Александр Жуков.

В Калининградском заливе продолжается и салачная путина. На середину марта добыто уже 383 тонны салаки, что составляет 11% от общего рекомендованного объема. Основная добыча корюшки и салаки традиционно ведётся в марте-апреле во время нерестовой миграции рыбы из моря в заливы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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