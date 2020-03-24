На ул. А. Невского в Калининграде «Митсубиси» врезался в маршрутку

24 Март 2020 2020-03-24T10:31:36+03:00

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В понедельник утром в Калининграде произошло ДТП с участием маршрутного такси. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Авария произошло на перекрестке с улицей Краснокаменной. Водитель «Митсубиси» поворачивал налево на запрещающий сигнал светофора и врезался в маршрутное такси.

В результате столкновения виновник ДТП получил серьезные травмы и был госпитализирован.

ИСТОЧНИК KP.RU