2020-03-24T10:31:36+03:00
Происшествия

На ул. А. Невского в Калининграде «Митсубиси» врезался в маршрутку

Травмы получил виновник столкновения
Виктор Сергеев
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..Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области
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В понедельник утром в Калининграде произошло ДТП с участием маршрутного такси. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Авария произошло на перекрестке с улицей Краснокаменной. Водитель «Митсубиси» поворачивал налево на запрещающий сигнал светофора и врезался в маршрутное такси.

В результате столкновения виновник ДТП получил серьезные травмы и был госпитализирован.

ИСТОЧНИК KP.RU

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