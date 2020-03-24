В ДТП на ул. Орудийной в Калининграде пострадали два человека
Водитель и пассажир легковушки получили травмы и били госпитализированы
Изменить размер текста:
Два человека пострадали в ДТП на улице Орудийной в Калининграде в понедельник, 23 марта. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.
В 17:30 водитель «Хендая», выезжая с улицы Клубной на Орудийную, не уступила дорогу и врезалась в «Фольксваген».
В результате столкновения 19-летние водитель и пассажир «Фольксвагена» получили травмы и были госпитализированы.
ИСТОЧНИК KP.RU