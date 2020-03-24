В ДТП на ул. Орудийной в Калининграде пострадали два человека

24 Март 2020 2020-03-24T10:38:56+03:00

Водитель и пассажир легковушки получили травмы и били госпитализированы

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Два человека пострадали в ДТП на улице Орудийной в Калининграде в понедельник, 23 марта. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

В 17:30 водитель «Хендая», выезжая с улицы Клубной на Орудийную, не уступила дорогу и врезалась в «Фольксваген».

В результате столкновения 19-летние водитель и пассажир «Фольксвагена» получили травмы и были госпитализированы.

ИСТОЧНИК KP.RU