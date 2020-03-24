В мэрии Калининграда сообщили, на каких улицах во вторник нет воды и света

24 Март 2020 2020-03-24T10:51:53+03:00

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Во вторник, 24 марта, в Калининграде в течение дня не будет холодной воды в домах на трех улицах. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

До 12 часов воды не будет на ул. Бородинская 2-14а,5-13, до 14 часов – на ул. Ю. Гагарина 55 (школа №2) и в доме № 226 по ул. Красной.

До 13 часов не будет электричества на ул. Марш. Баграмяна 2,6-12, ул. Красноярская 2-4, наб. Петра Великого 1, пр-кт Московский 50.

С 13.30 до 18.00 – без света останутся дома по ул. Ген. Буткова 1,18,19,21, наб. Петра Великого 7.

До 12.00 отключат дома по ул. Баумана 1-17,2-8, ул. Немировича-Данченко 2-22,19, пер. Немировича-Данченко 1-11,2-8, ул. Тбилисская 1-3, ул. Суворова 129.

До 16 часов электричество будет отключено на ул.. Косм. Леонова 34-38а,40-46,33-37,49-53а, ул. Лейт. Яналова 4,6,10,12,22-24,26-28,30-32, ул. К. Маркса 3-11,10,16,18, ул. Фестивальная аллея 8,8/2.

Также до 16 часов, будет отключен светофор на перекрёстке ул. К. Маркса-ул. Кирова-ул. Косм. Леонова .

ИСТОЧНИК KP.RU