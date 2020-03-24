Калининградские волонтеры объединятся для поиска пожилого мужчины

24 Март 2020 2020-03-24T11:33:12+03:00

Изменить размер текста: A A

В Калининграде во вторник 24 марта объявлен сбор волонтеров для поиска пропавшего еще 13 марта мужчины. Об этом «Комсомолке» рассказала Анжелика Васильева, президент региональной ассоциации по поиску пропавших людей «Твори добро».

- Сбор объявлен в 14:00 в поселке Взморье на центральной остановке у магазина. Одежду надеть теплую, для леса,- сказала она.

На месте будет работать полиция и все, кто может помочь. Приглашаются добровольцы.

Станислав Никипорчик, 57 лет. 13 марта утром он ушел из дома по ул. Заливная, 1 в поселке Взморье и до настоящего времени его местонахождение не установлено.

Мужчина месяц назад перенес инсульт, очень плохо видит, не говорит. Страдает провалами в памяти, дезориентирован.

Ответственный за поиск 24 марта – волонтер Артем (+79527985210).

ИСТОЧНИК KP.RU