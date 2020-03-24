В Калининградской области увеличился спрос на рабочий персонал

24 Март 2020 2020-03-24T11:53:21+03:00

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В Калининградской области рынок вакансий для специалистов рабочих профессий за год увеличился – спрос в феврале вырос на 11% в сравнении с аналогичным месяцем 2019 года. Об этом говорится в исследовании, проведенном HeadHunter по Северо-Западу.

Топ самых востребованных представителей сферы рабочего персонала у компаний Калининградской области из разных отраслей выглядит следующим образом: это токари, фрезеровщики (по 8% от всех предложений о работе в этой профессиональной области), разнорабочие, грузчики, слесари (по 6%), наладчики, электрики и механики (по 5%).

В топ вакансий с самыми высокими зарплатами вошли Электросварщик технологических трубопроводов (от 70 тысяч до вычета налогов), Диагност-электрик (от 40 до 80 тысяч), Электромонтажник по вторичным цепям (от 55 тысяч рублей на руки), Формовщик железобетонных изделий (от 45 тысяч на руки), Техник по обслуживанию зданий и сооружений (от 45 тысяч до вычета НДФЛ).

ИСТОЧНИК KP.RU