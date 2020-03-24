2020-03-24T12:17:53+03:00
Происшествия

В Калининграде полиция разыскивает очевидцев ДТП, в котором погибла 11-летняя девочка

Виктор Сергеев
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В Калининграде полиция разыскивает очевидцев ДТП, в котором погибла 11-летняя девочка. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Трагедия произошла 25 января на проспекте Победы. Водитель «Ауди» сбил двух пешеходов, которые переходили проезжую часть дороги по пешеходному переходу. В результате наезда 11-летняя девочка погибла на месте происшествия, ее маму с травмами доставили в реанимацию.

Полиция просит очевидцев и свидетелей ДТП оказать содействие следствию и сообщить имеющуюся информацию по телефону: 8 909 786 00 04.

Отметим, на прошлой неделе на участке дороги, где сбили пешеходов, установили шумовые полосы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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