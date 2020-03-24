В Калининграде мужчина отобрал у 20-летнего парня велосипед

24 Март 2020 2020-03-24T12:40:36+03:00

Изменить размер текста: A A

Инцидент случился в Калининграде – неизвестный забрал у 20-летнего горожанина велосипед и скрылся. Информацию об этом получил наряд вневедомственной охраны, который находился на маршруте патрулирования.

Группа задержания заметила во дворе одного из соседних домов подходящего по приметам мужчину на велосипеде.

Об этом сообщает пресс-служба регионального Управления Росгвардии.

«Заметив патрульный автомобиль, гражданин увеличил скорость и попытался скрыться, но был остановлен и задержан сотрудниками Росгвардии по подозрению в краже», - говорится в сообщении.

Злоумышленник передан сотрудникам полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU