2020-03-24T12:40:36+03:00
Происшествия

В Калининграде мужчина отобрал у 20-летнего парня велосипед

Вора удалось оперативно задержать
Александр КАТЕРУША
Поделиться:
..Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Калининградской области
Изменить размер текста:

Инцидент случился в Калининграде – неизвестный забрал у 20-летнего горожанина велосипед и скрылся. Информацию об этом получил наряд вневедомственной охраны, который находился на маршруте патрулирования.

Группа задержания заметила во дворе одного из соседних домов подходящего по приметам мужчину на велосипеде.

Об этом сообщает пресс-служба регионального Управления Росгвардии.

«Заметив патрульный автомобиль, гражданин увеличил скорость и попытался скрыться, но был остановлен и задержан сотрудниками Росгвардии по подозрению в краже», - говорится в сообщении.

Злоумышленник передан сотрудникам полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Алиханов поручил до конца недели разработать полный пакет мер поддержки калининградского бизнеса
Калининградца отправили в колонию за поджог машины неприятеля
С четверга закрывается на ремонт участок дороги около Зеленоградска
Заблокированные за рубежом абоненты Tele2 получили возможность пользоваться мессенджерами бесплатно
В парке Зеленоградска обследуют все деревья, чтобы выявить больные
В Калининградской области с воскресенья нет новых случаев коронавируса
В Калининграде водитель расстрелял коллегу из пистолета
Упавший с верхней полки поезда калининградец отсудил 600 тысяч рублей
Власти области покупают за 79,5 млн «Спинразу» для лечения детей со СМА
В Калининграде военнослужащий жестоко избил сожителя бывшей жены
В Калининградской области прошли учения по прикрытию промышленных объектов от воздушного нападения
Пятерых калининградцев привлекли к ответственности за нарушение карантина
В Калининграде из-за коронавируса ограничили количество гостей на свадьбах