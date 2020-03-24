За сутки в Калининградской области на домашний карантин отправили 57 человек
.Фото: Архив "КП"
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В Калининградской области по состоянию на вторник, 24 марта, под медицинским наблюдением находятся 1202 человека, днем ранее – 1145 человек. Об этом «Комсомолке» сообщили в региональном штабе по контролю за новой коронавирусной инфекцией.
Всего в области обследовано 2236 человек нарастающим итогом на COVID-19, из них выявлено 7 случаев заражения, при этом один человек уже выздоровел.
Всего в России зарегистрировано 438 случаев заболевания новой инфекцией.
ИСТОЧНИК KP.RU