В Калининграде из-за коронавируса ограничили количество гостей на свадьбах
На торжественной церемонии регистрации брака в ЗАГСах Калининграда со вторника 24 марта дня (и до особого распоряжения) сможет присутствовать максимум 10 человек (включая сотрудников ЗАГСа). Об этом сообщает пресс-служба администрации города.
«Также отменяются все выездные регистрации, торжественные регистрации рождения детей и церемонии обряда имянаречения в торжественной обстановке», - говорится в сообщении.
Отменяется и прием граждан по средам (кроме тех встреч, что уже назначены).
Напомним, в Калининградской области обследовано 2236 человек нарастающим итогом на COVID-19, из них выявлено 7 случаев заражения, при этом один человек уже выздоровел.
По состоянию на вторник 24 марта под медицинским наблюдением находятся 1202 человека, днем ранее – 1145 человек.
ИСТОЧНИК KP.RU