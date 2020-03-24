В Калининграде из-за коронавируса ограничили количество гостей на свадьбах

24 Март 2020 2020-03-24T13:33:12+03:00

Собраться в ЗАГСе компанией больше 10 человек теперь нельзя

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На торжественной церемонии регистрации брака в ЗАГСах Калининграда со вторника 24 марта дня (и до особого распоряжения) сможет присутствовать максимум 10 человек (включая сотрудников ЗАГСа). Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

«Также отменяются все выездные регистрации, торжественные регистрации рождения детей и церемонии обряда имянаречения в торжественной обстановке», - говорится в сообщении.

Отменяется и прием граждан по средам (кроме тех встреч, что уже назначены).

Напомним, в Калининградской области обследовано 2236 человек нарастающим итогом на COVID-19, из них выявлено 7 случаев заражения, при этом один человек уже выздоровел.

По состоянию на вторник 24 марта под медицинским наблюдением находятся 1202 человека, днем ранее – 1145 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU