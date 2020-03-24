Пятерых калининградцев привлекли к ответственности за нарушение карантина

24 Март 2020 2020-03-24T13:29:37+03:00

По решению суда виновных могут оштрафовать на сумму от 500 до 1000 рублей

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Как сообщил начальник УМВД России по Калининградской области Игорь Илларионов на заседании в правительстве Калининградской области, участковыми уполномоченными полиции в результате контроля за лицами, находящимися на самоизоляции в целях противодействия распространения коронавирусной инфекции, выявлено пятеро нарушителей карантина.

- На всех составлены административные протоколы, которые направлены для рассмотрения в мировые суды, - добавил генерал-майор полиции.

Пресс-служба правоохранительного ведомства напоминает, что персонифицированный список лиц, находящихся на самоизоляции, формируется управлением Роспотребнадзора по Калининградской области и направляется для контроля в региональное УМВД России. Ответственность за неповиновение законному распоряжению или требованию должностного лица (органа), осуществляющего государственный надзор (контроль) предусматривает предупреждение или наложение штрафа в размере от 500 до 1000 рублей. В полиции также заверили, что при осуществлении контроля сотрудники обеспечиваются средствами защиты: медицинскими масками и перчатками.

ИСТОЧНИК KP.RU