2020-03-24T13:39:29+03:00
Политика

В Калининградской области прошли учения по прикрытию промышленных объектов от воздушного нападения

В учениях приняли участие более 200 военнослужащих, было задействовано около 30 единиц вооружения и военной техники
Виктор Сергеев
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..Фото: пресс-служба Балтфлота
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В Калининградской области зенитчики армейского корпуса провели учения по прикрытию важных промышленных объектов от воздушного нападения условного противника. Об этом сообщает пресс-служба Балтфлота.

В учениях приняли участие более 200 военнослужащих, было задействовано около 30 единиц вооружения и военной техники, среди которых недавно поступившие на вооружение зенитные ракетные комплексы (ЗРК) «Тор-М2».

«В ходе тренировки отрабатывались вопросы занятия и маскировки позиций, организации системы связи и управления в условиях пересеченной местности, перевода техники из походного положения в боевое. Расчеты комплексов «Тор-М2» отработали нормативы по их развертыванию и приведению в готовность к применению, а также задачи по разведке целей, их классификации и сопровождению», - говорится в сообщении пресс-службы Балтфлота.

Напомним, что в прошлом году в зенитно-ракетный полк осуществил полное перевооружение на новейшие ЗРК «Тор-М2», заменивших комплексы войсковой ПВО «Тор».

ИСТОЧНИК KP.RU

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