2020-03-24T14:08:16+03:00
Общество

В Калининграде военнослужащий жестоко избил сожителя бывшей жены

Его отправили в колонию на пять лет
Виктор Сергеев
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В Калининградской области осудили военнослужащего за причинение тяжкого вреда здоровью. Об этом сообщает пресс-служба военного следственного управления СК.

23 февраля прошлого года младший сержант войсковой части 06017 пришел на квартиру своей бывшей супруги, где увидел сидевшего на кровати полуголого незнакомого мужчину. Ревнивец обхватил незнакомца со спины и ударил его рукояткой ножа в висок, причинив тяжкий вред здоровью.

Балтийский гарнизонный военный суд приговорил его к пяти годам лишения свободы. Отбывать наказание он будет в колонии общего режима

ИСТОЧНИК KP.RU

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