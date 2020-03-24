Власти области покупают за 79,5 млн «Спинразу» для лечения детей со СМА
Всего планируется купить 50 ампул для инъекций
Изменить размер текста:
Детская областная больница объявила аукцион на поставку препарата по международному непатентованному наименованию Нусинерсен («Спинраза»). Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.
Препарат назначается пациентам со спинально-мышечной атрофией (СМА) и осуществляется исключительно в условиях стационара. Для этого в феврале врач-невролог детской больницы прошел специальное обучение в федеральном центре.
Всего планируется купить 50 ампул для инъекций. Аукцион по выбору подрядчика назначен на 2 апреля.
ИСТОЧНИК KP.RU