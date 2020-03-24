2020-03-24T14:44:16+03:00
Общество

Упавший с верхней полки поезда калининградец отсудил 600 тысяч рублей

Инцидент произошел в поезде Москва-Калининград
Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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Суд обязал страховую компанию выплатить компенсацию упавшему с полки пассажиру поезда «Калининград-Москва». Об этом сообщает пресс-служба областного суда.

В октябре 2018 года мужчина упал с верхней полки поезда. Пострадавший обратился в больницу, где ему диагностировали перелом ключицы, из-за чего он в течение двух месяцев находился на больничном и был нетрудоспособен.

Вместе с билетом на поезд калининградец приобрел и полис страхования от несчастных случаев. Так что он обратился в свою страховую компанию АО «СОГАЗ» для решения вопроса о выплате страховой выплаты, но там ему дважды отказали.

На суде представитель страховой компании заявил, что еще не факт, что травму пассажир получил именно в поезде.

Но это им не помогло. Ленинградский районный суд взыскал со страховщиков чуть более 600 тысяч рублей. Это решение было обжаловано, однако судебная коллегия признала решение суда первой инстанции законным и обоснованным.

ИСТОЧНИК KP.RU

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