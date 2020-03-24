2020-03-24T14:50:01+03:00
Происшествия

В Калининграде водитель расстрелял коллегу из пистолета

Вооруженный конфликт произошел на парковке по улице Туруханской
Игорь ОРЕХОВ
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Ранним утром 26 февраля на автомобильной парковке на улице Туруханской не поделили место двое водителей логистической компании. В результате 40-летний калининградец решил прибегнуть к убойному аргументу в виде травматического пистолета. И дважды выпалил из своего шпалера в 28-летнего оппонента, угодив ему в бедро и ягодицу.

Что ж, настала пора стрелку ответить за содеянное. Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД России, в отношении водилы возбуждено уголовное дело по признакам статьи УК РФ «Умышленное причинение легкого вреда здоровью». Максимальная санкция по ней – 2 года лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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