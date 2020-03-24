2020-03-24T15:01:41+03:00
Коронавирус Covid-19

В Калининградской области с воскресенья нет новых случаев коронавируса

Виктор Сергеев
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..Фото: Артем ЛЕНЦ
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В Калининградской области уже третьи сутки подряд нет новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

В России в течение суток выявлено 57 случаев в 14-ти регионах. Больше всего новых заболевших зарегистрировано в Москве – 28 случаев. Еще пять случаев выявлено в Санкт-Петербурге, по четыре - в Воронежской и Свердловской областях.

Таким образом, всего в России зарегистрировано 495 случаев заболевания.

В Калининградской области по-прежнему выявлено 7 случаев заражения, при этом один человек уже выздоровел. Сейчас в регионе по состоянию на вторник, 24 марта, под медицинским наблюдением находятся 1202 человека, днем ранее – 1145 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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