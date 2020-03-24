2020-03-24T15:10:10+03:00
Общество

В парке Зеленоградска обследуют все деревья, чтобы выявить больные

Также решат, где и когда сажать молодые растения
Александр КАТЕРУША
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..Фото: Александр КАТЕРУША
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Администрация Зеленоградска приняла решение обследовать деревья в городском парке. Займутся этим специалисты Центра защиты леса Калининградской области. Как сообщает администрация муниципалитета, они уже приступили к обследованию состояния деревьев, произрастающих в парке города-курорта.

«Деревья будут пронумерованы, для составления перечня по породе, состоянию и возраста зеленых насаждений. Лесопатологическое обследование организовано администрацией округа исключительно для выявления аварийных деревьев», - говорится в сообщении.

Отмечается, что в скором времени появится и проект высадки новых деревьев в парке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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