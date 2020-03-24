Заблокированные за рубежом абоненты Tele2 получили возможность пользоваться мессенджерами бесплатно

24 Март 2020 2020-03-24T15:33:18+03:00

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Tele2 поддержала своих российских абонентов, которые не могут вернуться домой из-за границы в связи с ограничением авиасообщения. Оператор сделал бесплатным обмен текстовыми сообщениями в популярных мессенджерах WhatsApp, Viber и «ТамТам». До 6 апреля услуга «Безлимитные мессенджеры за границей» будет доступна на любых тарифных планах даже при нулевом балансе в Австралии, Австрии, Ватикане, Дании, Израиле, Италии, Казахстане, Катаре, Китае, Кувейте, Латвии, Литве, Сан-Марино, Сингапуре, США, Таиланде, Тайване, Турции, Украине, Финляндии, Хорватии, Черногории, Швеции и Эстонии.

- В это непростое время нам важно как оператору внести свой вклад в разрешение сложной ситуации и снижение общей напряженности, - отметил директор по стратегическому развитию продуктового портфеля Tele2 Олег Решетин.- Свободный обмен сообщениями избавит наших клиентов от необходимости думать о балансе и поможет сохранять связь с домом. Так они будут легче справляться с проблемами, лучше ощущать поддержку родных и приближать возвращение домой.

Напомним, ранее Tele2 сделала доступной услугу «На доверии» всем клиентам, остающимся в Европе и странах СНГ. Кроме того, 17 марта компания обнулила стоимость звонков на московские горячие линии по коронавирусу и сделала сайт стопкоронавирус.рф доступным всем абонентам вне зависимости от оплаты тарифа и наличия пакета трафика. 18 марта абоненты Tele2 в странах Европы и СНГ могли весь день бесплатно пользоваться услугой «Безлимитный интернет за границей».

ИСТОЧНИК KP.RU