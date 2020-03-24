С четверга закрывается на ремонт участок дороги около Зеленоградска
.Фото: Госавтоинспекция Калининградской области
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С четверг, 26 марта, в Зеленоградском районе будет закрыт для движения участок автодороги «Вишневое –Сосновка-Вербное-Гусево». Об этом «Комсомолке» сообщили в региональном управлении ГИБДД.
Ограничения вводятся на участке автодороги 3,9 по 5,67 километр.
Объезд транспорта будет осуществляться через поселок Вольное. Госавтоинспекция рекомендует участникам дорожного движения заранее планировать свой маршрут.
ИСТОЧНИК KP.RU