2020-03-24T15:42:47+03:00
Общество

С четверга закрывается на ремонт участок дороги около Зеленоградска

Виктор Сергеев
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..Фото: Госавтоинспекция Калининградской области
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С четверг, 26 марта, в Зеленоградском районе будет закрыт для движения участок автодороги «Вишневое –Сосновка-Вербное-Гусево». Об этом «Комсомолке» сообщили в региональном управлении ГИБДД.

Ограничения вводятся на участке автодороги 3,9 по 5,67 километр.

Объезд транспорта будет осуществляться через поселок Вольное. Госавтоинспекция рекомендует участникам дорожного движения заранее планировать свой маршрут.

ИСТОЧНИК KP.RU

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